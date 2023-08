Prima partita da dentro o fuori per le ragazze allenate dal Ct Mazzanti che dopo i cinque successi in altrettanti incontri nel gruppo B affrontano, a Firenze, la Spagna per gli ottavi di finale. Chi vince affronta la Francia che primo ottavo ha battuto la Romania. Mazzanti torna a scegliere Antropova, parte fuori Egonu. Match in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Now