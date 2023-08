L'Italvolley aspetta la Spagna: in palio i quarti

Archiviata e dominata la pool B con i successi contro Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia e Croazia, l’Italvolley femminile attende la Spagna nel primo match da dentro o fuori. A Firenze, le campionesse in carica, partono favorite contro le iberiche e lo sarebbero anche nell’eventuale quarto di finale contro la vincente di Romania-Francia. La strada verso le semifinali sembrerebbe in discesa, ma lo stesso Ct ha più volte invitato alla calma… MAZZANTI: "SPAGNA? NOI SIAMO PRONTI" ascolta articolo

A Firenze contro la Spagna e con tutti i favori del pronostico. L’Italvolley femminile è pronta per gli ottavi di finale dopo i cinque successi, tutti con il risultato di 3-0, contro Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia e Croazia. Dall’Arena di Verona a Torino, passando per Monza, nessun set perso finora per le campionesse d’Europa in carica che adesso, però, non possono sbagliare.

Come arriva l’Italia a Firenze Grande entusiasmo e risultati piuttosto netti, ma la sensazione è che la grande differenza tecnica e fisica tra le azzurre e tutte le avversarie affrontate finora abbia un po’ nascosto le vere potenzialità dell’Italvolley. Di certo c’è che Mazzanti non può prescindere dalle big e il match non brillantissimo contro la Croazia ha ulteriormente confermato l’importanza dell’esperienza e dalla caratura internazionale di giocatrici come Orro, Sylla ed Egonu. Da capire anche le condizioni di Antropova, out negli ultimi due match contro Bosnia e Croazia per via di problemi agli addominali. Fastidi che sembrano risolti, ma se “l’alternativa” alla classe 2003 è una certa Paola Egonu, Mazzanti può stare più che tranquillo…

La strada verso le semifinali Il Ct predica calma, ma va anche detto che l’Italia è assolutamente favorita sia contro la Spagna agli ottavi, sia contro la vincente di Romania-Francia (presumibilmente la Francia) ai quarti di finale. Nello sport nulla è deciso prima del fischio finale, ma non vedere le azzurre in semifinale sarebbe obiettivamente una grande sorpresa nonché una delusione. E volendo guardare un po’ più in là, nella semifinale di Bruxelles il primo vero banco di prova di questo Europeo potrebbe (o dovrebbe…) essere la Turchia allenata da Santarelli, fresca vincitrice della VNL con tanto di batosta senza appello all’Italia nei quarti di finale. Era sì una squadra senza Egonu, Antropova, Orro, Lubian e Pietrini ma anche all’Europeo Karakurt, Vargas e compagne stanno dimostrando un livello altissimo.

Calendario e programmazione degli ottavi Sabato 26 agosto A Firenze: Francia-Romania alle 18 su Sky Sport Action e su Now

A Firenze: Italia-Spagna alle 21.15 su Sky Sport Action e su Now Domenica 27 agosto A Bruxelles: Turchia-Belgio alle 17

A Firenze: Olanda-Svizzera alle 18 su Sky Sport Action e su Now

A Bruxelles: Polonia-Germania alle 20

A Firenze: Bulgaria vs Slovacchia alle 21.15 su Sky Sport Action e su Now Lunedì 28 agosto A Bruxelles: Serbia-Svezia alle 17 su Sky Sport Summer e su Now

A Bruxelles: Repubblica Ceca-Ucraina alle 20

Calendario quarti di finale Martedì 29 agosto A Firenze: vincente Italia -Spagna vs vincente Francia-Romania

-Spagna vs vincente Francia-Romania A Firenze: vincente Olanda-Svizzera vs vincente Bulgaria-Slovacchia Mercoledì 30 agosto A Bruxelles: vincente Serbia-Svezia vs vincente Rep. Ceca-Ucraina

A Bruxelles: vincente Polonia-Germania vs vincente Turchia-Belgio Calendario semifinali e finali Venerdì 1 settembre A Bruxelles: semifinali Domenica 3 settembre A Bruxelles: finale terzo e quarto posto

A Bruxelles: finale primo e secondo posto