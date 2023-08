Il vicecapitano, indisponibile per problemi di salute, ha voluto salutare i suoi compagni a Bologna a pochi giorni dall’esordio dell’Italia contro il Belgio agli Europei. “Qui ci sono tanti piccoli fratelli, ci tenevo a dare il mio saluto e il mio sostegno”, ha detto il centrale campione del mondo e campione d’Europa con l’Italvolley EUROPEI MASCHILI: CALENDARIO E ORARI ascolta articolo

Visita a sorpresa per il gruppo azzurro che a Bologna sta preparando l’esordio agli Europei contro il Belgio (match in programma lunedì 28 agosto alle 21.15 in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena). Al centro d’allenamento è arrivato Simone Anzani, vicecapitano dell’Italvolley attualmente indisponibile per problemi di salute. Il centrale, già campione del mondo e d’Europa con la squadra del Ct De Giorgi, è arrivato hotel per poi raggiungere insieme ai suoi compagni l’Unipol Arena, sede dell’allenamento.

"Qui tanti piccoli fratelli" "In questa squadra – ha detto Simone Anzani – per me ci sono tanti piccoli fratelli. L'ho sempre detto, ci tenevo prima che iniziasse questo Europeo, a dare il mio saluto e il mio sostegno, anche da fuori, a tutti i miei compagni. Sono contento del sentirmi parte di questo gruppo al quale spero di poter dare ancora qualcosa di importante". Poi aggiunge: "Questa è una grande famiglia, abbiamo costruito legami e rapporti forti nel tempo ed è importante sostenersi nel bene e nel male, anche se qualcuno non può far parte di questo gruppo. Non bisogna nascondersi, bisogna affrontare partita dopo partita per arrivare fino in fondo". leggi anche Europei maschili: calendario e orari dell’Italia

"Dobbiamo difendere il titolo conquistato nel 2021" Sull’Europeo che lui non potrà disputare: "Giochiamo in Italia e dobbiamo difendere il trofeo conquistato due anni fa. Bisognerà esser focalizzati e concentrati sull'obiettivo. Voglio fare un grosso in bocca al lupo, da vice capitano di questa squadra non posso far altro che dire ai miei compagni che sono sempre con loro col cuore e con la mente e spero di poter festeggiare insieme a loro traguardi importanti".