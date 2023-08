Europei: oggi i quarti tra Italia e Francia su Sky

Dopo il successo per 3-0 contro la Spagna ottavi, le azzurre incontrano oggi alle 21.15 la Francia alla ricerca del pass per le semifinali: la vincente affronterà una tra Polonia e Turchia. Il match dell’Italvolley e tutti altri quarti di finale sono in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Torna in campo l’Italvolley femminile per i quarti di finale di Euro 2023. Al palazzetto di Firenze, Sylla e compagne affrontano la Francia per raggiungere le semifinali e confermarsi tra le migliori nazionali del continente. La vincente di questo quarto di finale affronterà una tra Polona e Turchia. Il match delle azzurre è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now alle 21.15.