Dopo un girone vinto a punteggio pieno e dopo aver battuto Spagna e Francia agli ottavi e ai quarti, le azzurre si trovano a Bruxelles dove affrontano la fortissima Turchia allenata da Santarelli. Per raggiungere la finalissima, dunque, bisogna battere Vargas, Karakurt e compagne. Parte dalla panchina Paola Egonu, c'è Antropova. Match in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now