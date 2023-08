Tornano in campo le azzurre allenate dal Ct Mazzanti dopo le cinque vittorie in altrettanti match nella pool B e il 3-0 contro la Spagna, Sylla e compagne affrontano la Francia a Firenze ai quarti di finale, un avversario ampiamente alla portata delle campionesse d’Europa in carica, che però dovranno alzare il livello di gioco visto agli ottavi. Il match è in diretta alle 21.15 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now