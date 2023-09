De Giorgi: "Bravo Rinaldi, con la Serbia è tosta"

Sorridente e soddisfatto il Ct degli azzurri dopo il 3-0 contro l’Estonia. Avversario che ha comunque messo in difficoltà l’Italia, specialmente nel secondo set: "Momento di sofferenza, ma siamo riusciti a trovare la strada giusta". Poi su Rinaldi, decisivo proprio nel momento più complicato: "Ci ha dato una grande mano in diversi fondamentali"

"Preferirei non soffrire ma…"

Sulla rimonta dall’11-15 per l’Estonia: "Un momento di sofferenza per noi, ma siamo riusciti a trovare la strada ugualmente per vincere il parziale. Si preferirebbe sempre non soffrire ma in un Europeo è difficile che tutto vada alla perfezione, l’importante è reagire e trovare la maniera di vincere ugualmente".

"Rinaldi? Non guardo l’età, ci ha dato una grande mano"

Sul giovane schiacciatore di Modena, decisivo al suo ingresso in campo nel secondo set al posto di Michieletto: "Rinaldi oggi ha fatto il suo debutto all’Europeo e ci ha dato una grande mano, abbiamo un’età media di 23 anni ma non guardo l’età, lui è al suo primo anno con la nazionale maggiore". Poi aggiunge: "Oggi nel secondo set è entrato e ci ha dato una mano in diversi fondamentali". Infine sugli impegni degli altri Ct, Mazzanti per la semifinale contro la Turchia nell’Europeo femminile e Pozzecco per Italia-Serbia al Mondiale di Basket: "Un grosso in bocca al lupo a Davide (Mazzanti, ndr) ma anche a Pozzecco. La Serbia (stessa avversaria dell’Italia nella terza partita del girone A) nel gioco di squadra è sempre fortissima, hanno personalità, carattere e nel nostro caso hanno anche esperienza, sarà tosta".