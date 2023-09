Dopo la vittoria per 3-0 contro l’Estonia, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi restano a Perugia dove, in un PalaBarton rinnovato, affrontano la Serbia di Alek Atanasijevic e Marko Podrascanin, ex giocatori proprio della Sir Perugia. Il big match di questo girone A è in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su Now