Europei, oggi Italia-Estonia su Sky

L’Italia di De Giorgi cerca il bis dopo il successo per 3-0 al debutto contro il Belgio a Casalecchio di Reno. Gli azzurri si trovano adesso a Perugia dove, in un PalaBarton rinnovato, affronteranno l’Estonia nel secondo match del giorne A di questo Europeo. La partita è in diretta a partire dalle 21.15 su Sky Sport Summer e in streaming su Now. Italia che difende il titolo vinto nel 2021 in finale contro la Slovenia.