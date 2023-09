Stasera su Sky Italia-Serbia, primo euro big match

Archiviate le due vittorie contro Belgio ed Estonia, gli azzurri di Fefè De Giorgi sono ancora a Perugia dove al PalaBarton li attende il big match di questo girone A contro la Serbia di Podrascanin e Atanasijevic. La partita è in diretta alle 21.15 su Sky Sport Summer e in streaming su Now

Primo big match di questi Europei per i campioni in carica che al PalaBarton di Perugia affrontano la Serbia nel terzo inconctro del girone A. Azzurri che hanno già battuto il Belgio e l’Estonia nelle prime due partite di questa competizione. Il match contro due grandi conoscenze del nostro campionato come Marko Podrascanin e Alek Atanasijevic è in diretta a partire dalle 21.15 su Sky Sport Summer e in streaming su Now. Italia che difende il titolo vinto nel 2021 in finale contro la Slovenia.