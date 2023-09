Alle 17 su Sky Italia-Turchia: in palio la finale

Tornano in campo le azzurre e lo fanno a Bruxelles per la semifinale dell’Europeo contro la Turchia allenata da Daniele Santarelli. Il match che vale la finale è in diretta alle 17 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Di nuovo in campo l’Italia di Davide Mazzanti che si trova a Bruxelles dove affronterà oggi la Turchia in semifinale. Nella capitale belga, Sylla e compagne dovranno battere la squadra di Daniele Santarelli, con Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt come punte di diamante, per guadagnarsi un posto in finale. Il match delle azzurre è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now alle 17.