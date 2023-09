Europei, Turchia campione: Vargas show, Serbia ko

La Turchia di Daniele Santarelli vince per la prima volta nella storia l’Europeo di pallavolo al termine di una finale di livello straordinario. Nel match contro la Serbia, una strepitosa Melissa Vargas (41 punti) vince il duello a distanza con Tijana Boskovic e trascina le sue compagne al titolo arrivato al tie-break con i parziali di 27-25, 21-25, 25-22, 22-25, 13-15. Nulla da fare dunque per l’altro Ct italiano, Giovanni Guidetti , ex allenatore proprio della Turchia. Ennesimo titolo invece per Santarelli che sulla panchina della Serbia aveva vinto il Mondiale del 2022 prima di accettare l’offerta della Turchia con la quale ha già vinto la VNL lo scorso luglio.

Il racconto del match

Nessuna sorpresa nei sestetti titolari con Santarelli che ripropone Melissa Vargas opposto ed Ebrar Karakurt schiacciatrice. Guidetti punta tutto su Tijana Boskovic in diagonale con l’eterna Maja Ognjenovic. Avvio equilibrato con sorpassi e controsorpassi ma senza strappi fino ai tre errori consecutivi di Karakurt che portano la Serbia a +3 sul 18-15, Santarelli decide così di richiamare l’ex opposto di Novara in panchina e rinforzare la ricezione: mossa che si rivela azzeccata visto il pareggio turco sul 18-18. Da lì è lotta punto a punto ma a far la differenza, ai vantaggi, sono due palle out di Vargas prima e Baladin che danno il parziale alla Serbia sul 27-25. Nel secondo set reagisce la Turchia che prova subito a scappare sull’8-11 prima e sull’11-15 poi ed è un vantaggio che mantiene fino all’ace di Vargas che vale il secondo set (21-25). Il terzo parziale inizia sulla falsariga del secondo con la squadra di Santarelli avanti fino al +6 sul 9-15. La Serbia però non ci sta e reagisce trovando un’incredibile rimonta che si concretizza con il sorpasso del 20-19. La Turchia esce dal set e sono le campionesse del mondo in carica a chiudere il parziale sul 25-22 con l’errore al servizio di Baladin. Nel quarto set è ancora la Turchia a partire meglio (3-6) ma la Serbia ricuce lo strappo nella seconda parte del parziale (18-18) prima di cedere ai colpi di Melissa Vargas che manda le due squadre al tie-break con un attacco stratosferico che vale il 22-25. Nel quinto e decisivo set parte meglio la squadra di Santarelli (3-5), ma Boskovic rimette il parziale in equilibrio sul 6-6. Da lì e sfida di nervi che decide Melissa Vargas con l'attacco vincente del 13-15 definitivo.