La vittoria della Serbia nel match di ieri contro i tedeschi ha definito le prime posizioni della pool A con un turno d’anticipo. L’Italia è già aritmeticamente prima, mentre Atanasijevic e compagni finiscono secondi davanti alla Germania. Il match di oggi al PalaRossini, però, serve agli azzurri per concludere in bellezza e a punteggio pieno davanti al proprio pubblico. La partita contro la Germania è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now alle 21.15