De Giorgi: "Partita di gran carattere, ci voleva"

Decisamente soddisfatto il Ct De Giorgi nonostante i primi due set persi in tutto il torneo da parte degli azzurri che battono al tie-break la Germania nell’ultimo match della pool A chiusa in testa dall’Italia. Una qualificazione come prima del girone arrivata già alla vigilia: "Mi sono arrabbiato solo durante la partita su alcune cose" dice l'allenatore campione d'Europa in carica che elogia gli avversari: "Oggi i tedeschi sono stati stratosferici in battuta, hanno fatto bene anche in cambio palla, ci voleva una partita così, di carattere, in cui pur cambiando qualcosa abbiamo cercato di resistere. I tedeschi tirano e variano in battuta e quando sono in giornata col servizio sono pericolosissimi. Era tosta, difficile e sudata".