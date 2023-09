De Giorgi: "Non sottovalutare la Macedonia"

Sabato a Bari l'Italia sfiderà la Macedonia del Nord negli ottavi degli Europei maschili di volley (appuntamento alle 18 su Sky Sport Max). Il Ct azzurro De Giorgi ha parlato del match che attende la nostra nazionale: "Non c'è rischio di sottovalutare l'avversario. Abbiamo lavorato tutta l'estate per questo. La partita con la Germania è servita per dare minuti a tutti i giocatori della rosa". Nel video l'intervista di Alessandro Acton