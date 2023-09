Europei, oggi gli ottavi Italia-Macedonia su Sky

Terminata al primo posto la pool A con cinque vittorie in altrettanti incontri, gli azzurri di De Giorgi si trasferiscono a Bari dove affrontano la Macedonia del Nord negli ottavi di finale. Chi vince affronta una tra Olanda e Germania ai quarti di finale. La partita di Giannelli e compagni è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su Now

Inizia la fase a eliminazione diretta per l’Italia di Ferdinando De Giorgi che arriva a Bari forte del primo posto nella pool A ottenuto grazie a cinque vittorie in altrettanti match. A sfidare i campioni d’Europa in carica agli ottavi di finale c’è la Macedonia del Nord, quarta classificata nella pool C. Chi vince questo incontro giocherà ai quarti di finale contro una tra Germania e Olanda. Il match degli azzurri è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su Now.