VNL femminile, Italia-Germania LIVE alle 13

Dopo il ko all’esordio contro la Polonia, torna in campo la squadra Julio Velasco per affrontare la Germania nel secondo match della pool 1 di Nations League ad Antalya, in Turchia. Un torneo particolarmente importante per l’Italia che dovrà strappare proprio in VNL il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

VNL FEMMINILE: TUTTO CIO' CHE C'È DA SAPERE