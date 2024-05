Portati a casa i primi tre punti nel match contro la Germania, le azzurre tornano subito in campo per il terzo match di questa prima tappa in Nations League contro la Bulgaria. Le ragazze di Velasco hanno bisogno di un’altra vittoria per mantenere la posizione ranking che permetterebbe loro di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

VNL FEMMINILE: TUTTO CIO' CHE C'È DA SAPERE