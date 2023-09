Italia-Polonia, la finale dalle 21 LIVE su Sky

Archiviata la netta vittoria per 3-0 in semifinale contro la Francia, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Polonia per provare a confermarsi campioni d’Europa dopo il successo nel 2021. Al PalaEur di Roma, Giannelli e compagni scendono in campo in quello che sarà un remake della finale Mondiale 2022. Il match è alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Manca un ultimo "gradino" alla nazionale di De Giorgi per potersi confermare campione d’Europa dopo la vittoria del 2021. Al PalaEur di Roma, si affrontano Italia e Polonia per la finale che vale l’oro continentale. Azzurri reduci dalla semifinale vinta per 3-0 contro la Francia, mentre Leon e compagni hanno battuto la Slovenia per 3-1. Il remake della finale Mondiale di Katowice 2022 è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now. Alle 17.30, su Sky Sport Uno, c’è invece la finale per il bronzo tra Francia e Slovenia.