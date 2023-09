Parte ufficialmente il torneo di qualificazione olimpica per i ragazzi allenati da Fefè De Giorgi reduci dall’argento europeo. A Rio de Janeiro, gli azzurri sono inseriti nella pool A con Rep. Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. Il primo match contro Dzavoronok e compagni è su Sky Sport Max e in streaming su Now alle 18.30 ascolta articolo

Dopo l’Europeo concluso al secondo posto, inizia l’avventura al preolimpico di Rio de Janeiro per l’Italia di Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri sono stati inseriti nella pool A con Rep. Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. La formula è semplice: le prime due vanno a Parigi, le altre dovranno aggrapparsi al ripescaggio riservato alle formazioni con il ranking migliore. Il primo match per Giannelli e compagni è quello contro la Repubblica Ceca. La partita è in diretta su Sky Sport Max e in streaming su Now alle 18.30.

Calendario e programmazione tv dell’Italia Sabato 30 settembre Italia-Rep. Ceca alle 18.30 su Sky Sport Max e su Now Domenica 1 ottobre Italia-Qatar alle 22 su Sky Sport Uno e su Now Martedì 3 ottobre Italia-Ucraina alle 22 su Sky Sport Arena e su Now Mercoledì 4 ottobre Italia-Germania alle 18.30 su Sky Sport Arena e su Now Venerdì 6 ottobre Italia-Iran alle 18.30 su Sky Sport Max e su Now Sabato 7 ottobre Italia-Cuba alle 18.30 su Sky Sport Max e su Now Domenica 8 ottobre Italia-Brasile alle 15 su Sky Sport Uno e su Now

I convocati di De Giorgi Non ce la fa Roberto Russo, infortunato alla caviglia durante l’Europeo. Al suo posto è stato convocato Lorenzo Cortesia per completare il reparto dei centrali. Per il resto, confermato tutto il gruppo che ha vinto l’argento a Roma. Palleggiatori : Simone Giannelli , Riccardo Sbertoli

: Simone , Riccardo Schiacciatori : Mattia Bottolo , Daniele Lavia , Alessandro Michieletto , Tommaso Rinaldi

: Mattia , Daniele , Alessandro , Tommaso Centrali : Gianluca Galassi , Leandro Mosca , Lorenzo Cortesia , Giovanni Sanguinetti

: Gianluca , Leandro , Lorenzo , Giovanni Opposti : Alessandro Bovolenta , Yuri Romanò

: Alessandro , Yuri Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla