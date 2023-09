L'Italia parte bene: Repubblica Ceca battuta 3-1

Prima partita e prima vittoria per gli azzurri che si impongono 3-1 sulla Repubblica Ceca in questo esordio al preolimpico di Rio. La squadra di De Giorgi ha perso il primo set (24-26), per poi vincere successivi tre (25-18, 25-22, 25-19). Sono 99 i punti totali degli azzurri, contro gli 85 degli ospiti. Domani, 1 ottobre, si torna subito in campo per affrontare il Qatar: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now alle 22

