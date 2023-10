Tutto facile per l’Italia: battuto 3-0 il Qatar

Pronostico rispettato per gli azzurri che battono il Qatar in tre set con i parziali di 25-19, 25-20, 25-19. Italia che sale a due vittorie in altrettanti incontri dopo il successo all’esordio contro la Repubblica Ceca. Il prossimo impegno è quello del 3 ottobre alle 22 contro l’Ucraina su Sky Sport Arena e in streaming su Now

Vittoria piuttosto agevole per l’Italia di Ferdinando De Giorgi che batte il Qatar in tre set con i parziali di 25-19, 25-20, 25-19. Secondo successo in altrettanti incontri da parte di Giannelli e compagni dopo la vittoria all’esordio in questo preolimpico di Rio contro la Repubblica Ceca. Adesso un giorno di riposo per gli azzurri che torneranno in campo il 3 ottobre alle 22 contro l’Ucraina. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena.