Italia-Ucraina: ancora in campo gli azzurri su Sky

Torna in campo la nazionale di volley allenata dal Ct De Giorgi al torneo di qualificazione olimpica che si gioca a Rio de Janeiro. Dopo i successi netti contro Repubblica Ceca e Qatar, a sfidare i campioni del mondo sono gli ucraini guidati dal mancino Oleh Plotnytskyi , forte schiacciatore di Perugia e dunque compagno di squadra di capitan Giannelli. La partita è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now alle 22.

La formula del torneo

Otto squadre, le prime due vanno direttamente a Parigi mentre le altre dovranno rimandare le speranze di qualificarsi alle Olimpiadi del 2024 al ripescaggio con i punti ranking Fivb. Così come avvenuto in Nations League, agli Europei e nei tornei di qualificazione olimpica al femminile, il primo criterio per i piazzamenti in classifica è il numero delle vittorie. In caso di parità, si passa ai punti in classifica e solo successivamente, qualora due o più squadre dovessero essere ancora in parità, si andrebbero a calcolare il quoziente set prima e il quoziente punti poi.