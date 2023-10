Italia-Cuba: il match degli azzurri su Sky

Dopo la vittoria contro l’Iran, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi tornano subito in campo per affrontare Herrera e compagni in quello che diventa un match decisivo: bisogna vincere e poi giocarsi tutto nell’ultima partita contro il Brasile. Diretta su Sky Sport Max e streaming su Now alle 18.30

Ancora in campo gli azzurri di De Giorgi che dopo aver battuto l’Iran affrontano Cuba. Giannelli e compagni sono chiamati alla vittoria contro la nazionale caraibica per mantenere nelle proprie mani il destino verso Parigi 2024. Un successo, infatti, permetterebbe ai campioni del mondo di giocarsi tutto nell’ultimo match contro il Brasile. La partita è in diretta su Sky Sport Max e in streaming su Now alle 18.30.

La formula del torneo

Otto squadre, le prime due vanno direttamente a Parigi mentre le altre dovranno rimandare le speranze di qualificarsi alle Olimpiadi del 2024 al ripescaggio con i punti ranking Fivb. Così come avvenuto in Nations League, agli Europei e nei tornei di qualificazione olimpica al femminile, il primo criterio per i piazzamenti in classifica è il numero delle vittorie. In caso di parità, si passa ai punti in classifica e solo successivamente, qualora due o più squadre dovessero essere ancora in parità, si andrebbero a calcolare il quoziente set prima e il quoziente punti poi.