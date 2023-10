Volley, Mazzanti non è più il Ct della Nazionale italiana femminile

Con un comunicato ufficiale, la Federvolley ha annunciato il divorzio dael Ct della Nazionale femminile Davide Mazzanti ascolta articolo

Oltre sei anni in azzurro, con vittorie, ma anche tanta amarezza, per lo più concentrata nell’ultima fase della sua esperienza. Davide Mazzanti lascia la Nazionale italiana di pallavolo, congedato da una Federazione e da un presidente, Manfredi, che hanno creduto in lui, nel suo gioco e nella sua capacità di gestire un gruppo non facile. Finché hanno potuto.

Le gioie più importanti nella prima fase: un Mondiale sfiorato quando nessuno gli chiedeva di vincerlo, e un europeo conquistato nel 2021 dopo la delusione olimpica. Seguiranno un terzo posto al Mondiale, quando tutti gli chiedevano di vincerlo e il deludente quarto posto dell’ultimo europeo.

Mazzanti paga la mancata convocazione di alcune senatrici, su tutte il libero Moki De Gennaro, dettate dalla necessità di riprendere in mano una situazione sfuggita di mano in Olanda un anno fa.

Ma la principale critica arriva dalla gestione di Paola Egonu, la giocatrice forse più forte, sicuramente più famosa del mondo, relegata in panchina per buona parte dell’Europeo, salvo poi ricorrervi nel momento topico della semifinale con la Turchia. Un rapporto forse mai decollato, inesistente nell’ultimo anno e comunque finito a Bruxelles, prima del fallimentare torneo di qualificazione olimpica al quale Paola non ha preso parte. Il punto di non ritorno per Davide Mazzanti, che forse all’idea di esserci a Parigi aveva, a quel punto, già rinunciato.