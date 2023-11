Julio Velasco ha comunicato le sue dimissioni da tecnico della UYBA per dedicarsi completamente alla nazionale azzurra femminile (il nuovo allenatore di Busto Arsizio sarà Juan Manuel Cichello, suo storico assistente). La società ha risposto con un duro comunicato in cui si sottolineano "i gravi e ingenti danni subiti alla reputazione" con la minaccia di "opportune azioni alla sua tutela". Oggi alle 14 Velasco sarà presentato come CT azzurro al Centro Sportivo Pavesi di Milano