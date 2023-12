Perugia vola in semifinale al Mondiale per Club

Al mondiale per club in corso a Bangalore in India nessun problema per Perugia: la squadra italiana si classifica al primo posto del girone A e si qualifica alle semifinali. Domani, sabato 9 dicembre, la sfida all'HalkBank Ankara per accedere alla finale

Nessun problema per la Sir Susa Perugia al Mondiale per club in corso in India, a Bangalore. La squadra italiana chiude infatti il proprio girone (Pool A) al primo posto. Nell'ultima partita ha battuto gli indiani dell' Ahmedabad Defenders per 3-0 (25-18, 25-19, 25-11). Con questo successo la squadra umbra vince il girone A e si qualifica per le semifinali in cui domani, sabato 9 dicembre, affronterà l'Halfbank Ankara, che hanno chiuso il loro girone al secondo posto alle spalle dei giapponesi del Suntory Sunbirds. Sfida dunque ai turchi di di Boban Kovac e degli “ex italiani” Ngapeth, Nimir e Perrin. A seguire l’altra semifinale tra i giapponesi del Suntory Sunbirds ed i brasiliani dell’Itambè Minas.