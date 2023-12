Era nell’aria ormai da un paio di settimane. Ora c’è anche l'annuncio ufficiale: Davide Mazzanti è il nuovo allenatore dell'Itas Trento femminile e va a sostituire Marco Sinibaldi. Venerdì sarà presentato e potrà cominciare la sua nuova avventura su una panchina di A1, tre mesi dopo l’addio dalla nazionale. Lo attende una “mission impossible”, perché Trento in questo momento è all’ultimo posto della classifica con soli tre punti conquistati in 14 giornate. La salvezza è lontana 8 punti. Servirà quindi un girone di ritorno senza errori e con una generosa dose di buona sorte per raggiungerla, altrimenti ripartirà dall’A2 perché il suo progetto avrà comunque durata pluriennale per cercare di costruire qualcosa di grande nel settore femminile come già successo per la squadra maschile del club.