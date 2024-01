Il primo impegno da nuovo coach di Trento per l’ex ct dell’Italvolley femminile Davide Mazzanti è stato proprio contro Milano, la squadra di Paola Egonu. Durante il match, una sua schiacciata è rimbalzata senza volere sull’allenatore. Poi il pollice all'insù chiarificatore di entrambi, anche se non è chiaro il labiale della Egonu rivolta all'ex ct, criticato per i rapporti con la stella della nazionale, dopo i mondiali 2022 e gli Europei in Italia dell’estate scorsa, con la fuoriclasse azzurra spesso in panchina