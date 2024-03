Il Vero Volley Milano è in finale di Champions League per la prima volta nella sua storia! La squadra di Gaspari ha battuto il Fenerbahce al golden set in semifinale, grazie ad una prestazione di alto livello di tutta la squadra. Per conoscere l'altra finalista bisogna aspettare domani, quando Conegliano dovrà difendere la vittoria del match di andata contro Eczacibasi

Ed è finale! Per la prima volta nella sua giovane storia il Vero Volley Milano si giocherà il titolo di Campione d'Europa. La squadra di Gaspari batte il Fenerbahce al golden set con una prestazione ad alto livello. Paola Egonu, alla quinta finale personale consecutiva, mette a segno 35 punti, Helena Cazaute firma 15 punti con un 58% di efficienza offensiva. Decisivo anche l'impatto di Laura Heyrman, che innalza la qualità della correlazione muro-difesa, aggiungendosi ad una Rapha Folie da 6 muri-punto. Ottima prestazione anche di Alessia Orro, recuperata all'ultimo minuto dopo una distorsione alla caviglia rimediata in campionato. La finale di Champions League, vedrà il Vero Volley affrontare una tra Conegliano e Eczacibasi, in campo domani alle 17 con le italiane vittoriose nella partita di andata in rimonta per 3-2.