Trento batte Civitanova: è in finale di Champions

Terza finale di Champions nelle ultime quattro edizioni per l’Itas Trentino che supera Civitanova nel derby italiano in semifinale e sfiderà adesso i polacchi dello Jastrzebski Wegiel il prossimo 5 maggio, stesso giorno in cui al femminile ci sarà una finale tutta italiana tra Milano e Conegliano

L’Itas Trentino torna in finale di Champions League, la terza nelle ultime quattro edizioni. Michieletto e compagni superano Civitanova nel derby italiano in semifinale e sfideranno così i polacchi dello Jastrzebski Wegiel il prossimo 5 maggio. Alla squadra di Ivan Zaytsev e Luciano De Cecco non riesce la rimonta dopo la sconfitta per 3-1 a Trento: Civitanova vince sì il primo set ai vantaggi ma poi gli ospiti si impongono nel secondo e nel terzo parziale qualificandosi per la finale. Non basta dunque la vittoria al tie-break per la squadra allenata da Blengini (26-24, 20-25, 22-25, 25-18, 15-9).