Novara-Conegliano 3-2, si decide tutto in Gara-3

Si deciderà tutto in Gara-3. La semifinale scudetto playoff della Serie A1 femminile di volley ha visto la vittoria di Novara al PalaIgor per 3-2 contro Conegliano che cade dopo 43 vittorie consecutive in questa stagione. Le campionesse d’Italia sono state sconfitte nel secondo round della sfida: dopo aver rimontato dallo 0-2, le ragazze di coach Santarelli al tie-break non sono riuscite a spuntarla e la serie ora è in parità: 1-1. Super Novara, dunque, con Conegliano che di ferma dopo 26 successi in campionato, 3 nei playoff, 10 in Champions, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. Novara si è imposta per quindi 3-2 con i seguenti parziali: 25-17; 25-23; 17-25; 14-25; 15-12. Nell'altra semifinale, Scandicci va in finale dopo aver battuto ancora Milano: 3-0 nel secondo match della serie.