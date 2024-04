Conegliano travolge Novara: finale con Scandicci

Perdere una partita è stato già tanto, uscire sconfitta dalla serie sarebbe stato troppo. Conegliano travolge Novara in casa per 3 set a 0 in gara 3 e si qualifica per la finale scudetto da giocare contro la Scandicci di Antropova, che giovedì aveva eliminato la Milano di Egonu e Sylla. La squadra veneta, dominatrice degli ultimi cinque campionati, aveva perso gara 2 in Piemonte ponendo fine alla propria striscia di 43 vittorie di fila. Non ha subito contraccolpi, dominando in ogni parziale e facendosi al solito trascinare da Isabelle Haak, Mvp con 18 punti a referto. Bene anche Kathryn Plummer con 15 punti e Kelsey Robinson-Cook con 12.