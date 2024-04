Volley, Conegliano-Scandicci per lo Scudetto

Finale Playoff, gara 1: Conegliano e scandicci in campo per lo Scudetto. Partita da seguire oggi, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Arena

Anche per la stagione 2023/2024, il Campionato italiano femminile di volley è in onda su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport di Sky torna l’appuntamento con la diretta dei play off. Per gara 1 delle finali scudetto mercoledì 17 aprile, le telecamere di Sky Sport Arena e NOW saranno puntate sul Palaverde di Villorba. Alle 20.30 la Prosecco DOC Imoco Conegliano ospiterà la Savino Del Bene Scandicci nella prima sfida della serie che designerà la squadra campione d’Italia. Sulla strada della finale, le venete hanno superato Aeroitalia SMI Roma e Igor Gorgonzola Novara mentre le toscane hanno eliminato Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Allianz Vero Volley Milano. Il telecronista sarà Stefano Locatelli, il commento tecnico di Francesca Piccinini. Approfondimenti, notizie, interviste e risultati anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).