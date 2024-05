Parte la VNL femminile: ciò che c’è da sapere

Tre settimane tra Antalya, Macao e Fukuoka dal 14 maggio al 16 giugno, poi le Finals dal 20 al 23 giugno e nel frattempo, si spera, la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi per le azzurre. Questo e tanto altro alla Volley Nations League 2024: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul torneo

Parte per le azzurre di Velasco la Volley Nations League 2024 e sarà molto più importante rispetto alle ultime edizioni . Sì, perché dai risultati di questa VNL dipenderà la qualificazione dell’Italia alle prossime Olimpiadi. Le ragazze hanno infatti mancato il pass nel preolimpico in Polonia ma possono ancora qualificarsi grazie al ranking mondiale che Egonu e compagne avranno al termine della Nations League.

*Il Ct Velasco ne sceglie 14 per ogni tappa

L'Italia ha mancato la qualificazione diretta alle Olimpiadi attraverso i tornei preolimpici, ma c’è ancora la possibilità di strappare il pass visto che oltre alle sette squadre già qualificate (le prime due classificate dei tre gironi preolimpici più la Francia nazione ospitante), vanno a Parigi le cinque squadre con il miglior ranking Fivb al termine della fase preliminare della VNL. A questo va però aggiunto l’obbligo di rappresentanza continentale, ovvero la quota di partecipazione garantita di almeno una squadra per ogni continente: un cavillo che di fatto porta da cinque a quattro i posti assegnati attraverso il ranking visto che sia nel maschile sia nel femminile va tolta la quota destinata alla squadra africana. Va comunque ricordato che la squadra di Velasco, è già in ottima posizione nel ranking mondiale.

Come si calcola il ranking Fivb

Per quanto riguarda il calcolo del ranking, si tratta di un algoritmo che attribuisce un determinato punteggio ad ogni squadra al termine di ogni partita giocata. Se la formazione in questione vince il match riceve dei punti, se lo perde invece vengono detratti. Il quantitativo dei punti attribuiti o tolti dipende da diversi fattori: su tutti il ranking dell’avversario e il numero di set vinti o persi in quella determinata partita (un 3-0 dà un punteggio superiore rispetto a un 3-2).