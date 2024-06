VNL, Italia-Usa LIVE

A meno di 24 ore dalla sconfitta contro la Francia, la prima in questo torneo, tornano a giocare gli azzurri di De Giorgi e lo fanno affrontando gli Stati Uniti in questa seconda tappa di VNL a Ottawa. In palio punti importanti in chiave ranking visto che gli Usa precedono proprio gli azzurri in classifica. Un successo rappresenterebbe una vera e propria ipoteca sulla qualificazione olimpica