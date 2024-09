"Abbiamo avuto l’opportunità di prendere una medaglia di bronzo ma non ci siamo riusciti . Più che delusione la chiamerei amarezza . È stato un torneo molto bello e interessante, duro e difficile. È rimasta l’amarezza che sarà però importante". Parla così Ferdinando De Giorgi , commissario tecnico dell’Italia di volley maschile, al microfono di Sky Sport. Il ct azzurro è tornato ad analizzare il risultato dell'Olimpiade di Parigi, dove l’Italia ha concluso senza medaglia: "Dobbiamo andare a vedere le cose che possiamo fare meglio – ha ribadito De Giorgi –. Questo è un gruppo che ha un bel futuro ". Testa ora al Mondiale nelle Filippine, in programma dal 12 al 28 settembre 2025, nel quale gli azzurri di De Giorgi dovranno difendere il titolo conquistato nel 2022: " C’è da difendere questa carica . Perciò dico che dobbiamo guardare subito avanti. Arriviamo per la prima volta nelle Filippine. I Mondiali sono molto difficili dal punto di vista tecnico".

"Abbiamo team molto validi in CEV Champions League"

Infine, un commento sulla CEV Champions League di volley che scatterà a novembre, torneo che sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su NOW per le prossime due stagioni: "È un torneo bellissimo e di altissimo livello. La pallavolo europea è forse la più importante. Noi proponiamo sempre team molto validi perché il nostro campionato sia nel maschile che nel femminile è di altissimo livello. Parlando del maschile, il fatto che Perugia possa giocare la coppa campioni meritatamente ci fa ben sperare. Milano e Monza sono due novità ma si sono guadagnate questa opportunità con delle belle prestazioni". Per la competizione maschile parteciperanno Volley Monza, Allianz Milano e Sir Sicoma Monini Perugia. In campo femminile avremo invece Imoco Conegliano, Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci.