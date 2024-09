Il torneo è in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre e, per la prima volta, vedrà competere 32 formazioni rispetto alle 24 delle precedenti edizioni. Il Ct De Giorgi: "Quello che dobbiamo fare è giocare la miglior pallavolo possibile, dall'inizio alla fine. Siamo i campioni mondiali in carica e i riflettori saranno puntati su di noi"

Un titolo da difendere e un sogno da raggiungere. Il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali maschili del 2025, in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre, ha visto gli attuali campioni del mondo in carica dell'Italia, testa di serie numero 1 della pool F e quinti nel ranking mondiale, essere inseriti in un girone con Ucraina, Belgio e Algeria. Nella pool A, i padroni di casa delle Filippine (teste di serie numero uno in quanto paese ospitante) giocheranno con Iran, Egitto e Tunisia. Nel girone B, i campioni d'Europa della Polonia sono stati sorteggiati con Olanda, Qatar e Romania. La pool C, che vede la presenza dei campioni olimpici della Francia, sarà composta da Argentina, Finlandia e Corea de Sud. Nel girone D, oltre agli Stati Uniti (terzi nel ranking mondiale), ci saranno Cuba, Portogallo e Colombia. Il gruppo E vede, invece, Slovenia, Germania, Bulgaria e Cile. Nella pool G si affronteranno Giappone, Canada, Turchia e Libia. Il girone F, infine, sarà composto da Brasile, Serbia, Repubblica Ceca e Cina.