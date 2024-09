Volley, la Champions femminile e maschile su Sky!

La Champions League femminile e maschile di volley sarà su Sky e NOW per le prossime due stagioni. Impegnate nella massima competizione europea per club 6 squadre italiane, 3 match per ogni turno e oltre 50 incontri totali. E ancora, le migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup. Si parte il 5 novembre con la prima giornata della Champions femminile, il 12 novembre il via al torneo maschile

Sei squadre italiane al via

La più importante competizione europea per Club della pallavolo sarà su Sky e in streaming su NOW, con 6 squadre italiane impegnate nella competizione, 3 femminili – le campionesse in carica di Antonio Carraro Imoco Conegliano, Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci - e 3 maschili, Sir Sicoma Monini Perugia, Allianz Milano e Vero Volley Monza. In campo il meglio del panorama pallavolistico europeo, con le neocampionesse olimpiche di Julio Velasco – tra cui Paola Egonu - che nei rispettivi club affronteranno le migliori selezioni europee, e gli Azzurri campioni del mondo di Fefè De Giorgi – dove spicca Simone Giannelli - a caccia del titolo contro i top team delle migliori leghe del continente. Grande attesa per le gare delle squadre italiane, che puntano a ripetere le prestazioni delle stagioni precedenti, come la finale di Champions League femminile 2024 tutta tricolore tra Conegliano e Milano. Inoltre, su Sky e NOW anche una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup.