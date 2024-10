Intervento chirurgico al naso per Paola Egonu. Il Consorzio Vero Volley Monza- si legge in una nota - comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati con l'atleta Paola Egonu è stata evidenziata un'infezione alle fosse nasali che richiede un trattamento endoscopico chirurgico per la sua risoluzione. Il trattamento è previsto nella prossima settimana e i tempi di recupero stimati sono di circa un mese.