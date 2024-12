La nuova vita di Paolo Nicolai: “Beach volley, ti ‘sfido’ così”

Vent'anni ad altissimo livello in campo: "Ora è arrivato il momento di smettere, anche per rispetto alla mia carriera". Ma Paolo Nicolai guarda già avanti: sarà direttore tecnico di tutto il settore maschile e allenatore delle Nazionali Seniores: "Una sfida che non vedo l'ora di cominciare", con qualche idea già sul tavolo. Ne parla in esclusiva a Sky Sport Insider