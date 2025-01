Velasco protagonista dell'Anteprima di Buffa Talks

Dal 24 gennaio il primo di tre episodi della nuova puntata con Julio Velasco. Appuntamento con l'Anteprima da oggi alle 19 e alle 22.30 su Sky Sport Uno e NOW: un viaggio nelle origini del percorso da allenatore del Ct campione olimpico di volley, per approfondire il suo vissuto argentino prima dell’arrivo in Italia ascolta articolo

Julio Velasco si racconta al Talk di Federico Buffa, con il direttore di Sky Sport Federico Ferri: dall’Argentina allo storico oro conquistato a Parigi con la Nazionale italiana di volley femminile. Gli esordi, le vittorie, le rivincite e i tormenti; la complessità del ruolo di allenatore-educatore. Un lungo dialogo fitto ed emozionante, verso nuove sfide e nuovi progetti.

Da stasera l'Anteprima Buffa Talks Velasco: le origini Recordman del volley mondiale, campione olimpico con le donne e del mondo con gli uomini, Julio Velasco ha scritto pagine indimenticabili della storia della pallavolo italiana. Per ripercorrere la sua incredibile carriera, si racconta nella decima puntata di Federico Buffa Talks, la produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, disponibile da venerdì 24 gennaio (alle 19 e alle 22.30 su Sky Sport Uno), anche on demand e in streaming su NOW.

L'Argentina di Julio La decima puntata di Federico Buffa Talks ha come protagonista una delle figure sportive più influenti degli ultimi quarant’anni in Italia e non solo: Julio Velasco. La lunga conversazione, a tratti assimilabile a una lezione di pedagogia dello sport, affronterà in due episodi la metodologia e l’approccio vincente che l’Argentino ha portato nella pallavolo azzurra, dal suo arrivo a Jesi ad oggi: la “scuola Velasco”. Prima di entrare nel vivo della carriera e della filosofia del Ct della Nazionale azzurra femminile di volley, vincitrice dell’oro olimpico a Parigi 2024, con Federico Buffa e Federico Ferri, faremo però un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta delle origini di Velasco, per conoscere la sua vita prima dell’arrivo in Italia, alle origini del suo percorso da allenatore, quando viveva in Argentina. È questo il proposito di Federico Buffa Talks Velasco-Anteprima, in onda venerdì 24 gennaio alle 19.00 e alle 22.30 su Sky Sport Uno e disponibile on demand: raccontare come un paese contraddittorio e straordinario come l’Argentina del XX secolo, in particolare quella della dittatura militare instauratasi nel 1976, abbiano plasmato lo spirito e il modo di vedere la vita di uno degli allenatori più vincenti della storia dello sport italiano.

Buffa: "Buenos Aires è una cosa a parte, come una Repubblica" "Penso che varrebbe la pena di entrare nella sua Argentina". Le parole di Federico Buffa. "Doveva essere un posto sorprendente. Certo non è Buenos Aires, l’Argentina. Buenos Aires è una cosa a parte, come una Repubblica. L’Argentina è grande, però proprio per questo ha fascino. E in più è la terra più vicina all’Italia che esista. Veramente. Là hai la sensazione che sia l’Italia degli anni ‘60-’70, quando gli Italiani si aiutavano ancora tra di loro".

Luis, il fratello di Velasco, è uno dei desaparecidos Velasco nasce sul Rio de La Plata nel 1952, il papà è un agronomo peruviano e la mamma, di origini anglosassoni, insegna l’inglese. Con i fratelli, Luis e Raul, cresce in un Paese che cambia volto molto velocemente e in modo radicale, fino al colpo di Stato orchestrato dal generale Jorge Videla. Proprio suo fratello Luis, è uno dei desaparecidos sequestrato e torturato dai militari per un mese e mezzo. Quando finalmente torna a casa non è più lo stesso, come del resto tutta la sua famiglia. "C’è stato di tutto e di più" le parole di Velasco. "Tutta quella repressione ha segnato la mia generazione. Noi non possiamo né dimenticare, né far finta che non ci abbia condizionato in modi diversi".

Il Mondiale di calcio del 1978 in Argentina "Tutto il Mondiale ’78 mi ha lasciato molti insegnamenti", spiega Julio Velasco. "L’ho vissuto da tifoso e da allora dico: non confondiamo i governi con i popoli, perché quel Mondiale è stato dato all’Argentina e i militari se ne sono appropriati come si sono appropriati di tutto. Ma io che ero un tifoso, era il sogno di una vita avere un Mondiale in Argentina, di tutti quelli che amavamo il calcio. Perché non dovevamo averlo, poiché avevamo avuto un colpo di stato?"