Conegliano, Milano e Scandicci: ci sono tre squadre italiane nella Final Four di Champions League femminile in programma a Istanbul tra sabato 3 e domenica 4 maggio. Si parte con le due semifinali: come in finale di campionato sarà ancora scontro tra Egonu e Conegliano, dall'altra parte Scandicci e Antropova contro le padrone di casa del Vakifbank. Le partite sono in programma su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Le stelle della pallavolo femminile su Sky Sport per la competizione più importante per club, la Champions League. In programma la Final Four a Istanbul con l'Italia protagonista: sono in lizza per la vittoria le campionesse d'Italia e le detentrici del titolo europeo di Conegliano, la Vero Milano Volley di Paola Egonu, reduce dalla sconfitta in finale scudetto contro le venete, e la Savino del Bene Scandicci di Ekaterina Antropova. Conegliano e Milano si sfideranno di nuovo nella prima semifinale in programma sabato 3 maggio all'Ülker Sports Arena di Istanbul, seguite dalla partita di Scandicci contro le padrone di casa del Vakifbank. Sarà l'occasione per rivedere all'opera le protagoniste dell'oro olimpico conquistato a Parigi quasi un anno fa. Alcune ancora compagne come Egonu, Sylla e Orro o De Gennaro e Lubian, ma anche e soprattutto rivali per l'occasione. Milano e Scandicci proveranno a spezzare il monopolio di Conegliano, campionessa in carica e finora dominatrice indiscussa del 2025.