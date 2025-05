Champions, Milano-Conegliano LIVE su Sky Sport

La Final Four a Istanbul di Champions League femminile si apre con il replay della finale scudetto in Italia: le dominatrici della Inoco Conegliano contro la Vero Volley Milano di Egonu, Sylla e Orro. La partita è in programma sabato 3 maggio alle ore 15 e sarà in diretta su Sky Sport Uno (201), su Sky Sport Arena (2024) e in streaming su NOW

Non c'è modo migliore della partita più attesa per iniziare la Final Four di Champions League di pallavolo femminile. Milano-Conegliano mette in palio un posto in finale nella competizione più importante. Il match, in diretta sabato 3 maggio dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, mette di fronte le ultime due finaliste dei playoff scudetto del campionato italiano, vinto a gara 3 dalle venete per l'ottava volta nelle ultime nove stagioni. Conegliano è anche la detentrice in carica della Champions e non è disposta a lasciare per strada nulla in questo suo finora incredibile 2025. Milano ha dalla sua il nucleo dell'Italia campione olimpica, da Paola Egonu (alla ricerca della sesta finale consecutiva) e Myriam Sylla fino ad Alessia Orro e Anna Danesi. Anche Conegliano però ha dalla sua l'azzurro di Monica De Gennaro e Marina Lubian. La Imoco ha vinto nettamente la finale di playoff scudetto, aggiudicandosi le tre partite perdendo un solo set e parte logicamente da favorita nella sfida all'Ulker Sports Arena di Istanbul.