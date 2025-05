Champions, Conegliano-Scandicci LIVE su Sky Sport

All'Ulker Sports Arena di Istanbul si decide chi sarà la squadra campione d'Europa 2025. Derby italiano tra la favorita Conegliano, detentrice in carica del titolo, e la Savino del Bene Scandicci, reduce da una semifinale dominata contro il Vakifbank. La partita sarà in diretta dalle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Sarà preceduta dalla finalina per il terzo posto con protagonista Milano

Conegliano alla ricerca del bis, Scandicci per una storica prima volta. Comunque vada, la Champions League 2024/2025 avrà di nuovo una vincitrice italiana. Lo scorso anno la Imoco si impose al tie-break contro Milano, sconfitta quest'anno sia in finale scudetto che nella semifinale disputata ieri, nel primo giorno delle Final Four di Istanbul in programma all'Ulker Sports Arena. Nell'altra sfida di giornata Scandicci ha travolto 3-0 il Vakifbank, squadra campione d'Europa sei volte. Le turche sono state travolte da Antropova e compagne, dimostratesi davvero in forma e con serie possibilità di interrompere il monopolio veneto di questa stagione. Conegliano ha già messo in bacheca l'ottavo scudetto negli ultimi nove anni, la Coppa Italia e il Mondiale per Club. Punta alla seconda Champions consecutiva, mentre per la Savino del Bene sarebbe la prima. Scandicci si è qualificata per la prima volta alle Final Four, ha centrato subito l'atto conclusivo e non intende fermarsi. Le toscane in questa edizione della Champions non hanno perso nemmeno un set, due invece quelli concessi da Conegliano tra cui quello di ieri a Milano.