Conegliano è la storia del volley femminile

Le 'Pantere' diventano la prima squadra di sempre a vincere cinque trofei in una sola stagione. La Champions League vinta contro Scandicci è il ventinovesimo trofeo messo in bacheca dalla Imoco, che ha saputo costruire una dinastia di 'Invincibili' come si era mai visto nella storia del volley italiano. Una notizia triste per le avversarie ma meravigliosa per tutto il movimento della pallavolo femminile italiana