Trento campione d'Italia: Civitanova ko in gara 4

Trento è campione d'Italia della pallavolo maschile, battendo la Lube Civitanova in gara 4 per 3-2 (21-25 28-26 25-17 20-25 15-9). Per Trento è il sesto scudetto nella storia, l'ultimo è stato nel 2022/23 mentre l'anno scorso ha vinto la Champions League. Ottima prova di tutti i ragazzi di Soli che hanno eseguito una regular season pazzesca, chiudendo al 1° posto e in questi playoff hanno dimostrato tutta la loro forza. Gara 4 è stata decisiva dopo che la serie era sul 2-1 dopo le prima tre sfide. Un tricolore che porta la firma del solito Alessandro Michieletto (21 punti), autore dell'ennesima prova travolgente. Trento ha festeggiato lo scudetto in casa della Lube che si è dovuta accontentare del 2° posto