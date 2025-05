Comincerà ufficialmente lunedì la stagione della Nazionale maschile di pallavolo, che si radunerà a Cavalese per il primo collegiale che terminerà domenica 18 maggio dopo l'allenamento del mattino. Dopo la presentazione della stagione delle nazionali azzurre, adesso spazio al campo, con il primo raduno della stagione che vedrà impegnati 17 atleti, convocati dal ct Ferdinando De Giorgi. La nazionale italiana, campione del Mondo in carica, lavorerà in Val di Fiemme per preparare al meglio il primo appuntamento stagionale: la Volleyball Nations League 2025. Prima di volare in Canada, a Quebec City dall'11 al 15 giugno, per la prima settimana del torneo, gli azzurri saranno impegnati nella prima amichevole stagionale in programma il 25 maggio alle ore 16 a Monaco di Baviera contro la Germania. Poi il 30 maggio a Cavalese amichevole contro l'Iran, alle ore 16, mentre il giorno successivo gli azzurri giocheranno nuovamente contro la formazione iraniana nel BPER Test Match in programma a Padova alle ore 18.30. Di seguito i convocati per la VNL e per il prossimo collegiale.