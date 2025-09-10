Italvolley femminile l'8 ottobre al Quirinale

Esplora tutte le offerte Sky
Italvolley femminile da Sergio Mattarella al Quirinale l'8 ottobre

Volley

La nazionale italiana femminile di volley sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì 8 ottobre alle 16. Sarà presente anche il numero 1 del Coni, Luciano Buonfiglio

ascolta articolo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la nazionale italiana femminile di pallavolo, vincitrice domenica scorsa a Bangkok della medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2025. L'incontro si svolgerà al Quirinale mercoledì 8 ottobre con inizio alle ore 16. La delegazione della Federvolley sarà guidata dal Presidente Giuseppe Manfredi. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.

