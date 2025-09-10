Italvolley femminile l'8 ottobre al Quirinale

La nazionale italiana femminile di volley sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì 8 ottobre alle 16. Sarà presente anche il numero 1 del Coni, Luciano Buonfiglio
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la nazionale italiana femminile di pallavolo, vincitrice domenica scorsa a Bangkok della medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2025. L'incontro si svolgerà al Quirinale mercoledì 8 ottobre con inizio alle ore 16. La delegazione della Federvolley sarà guidata dal Presidente Giuseppe Manfredi. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.