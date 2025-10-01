Simone Anzani dice addio all'Italvolley

Una decisione presa e già comunicato ai compagni e allo staff della Nazionale nella cena svolta a Manila dopo la vittoria ai campionati del Mondo e resa nota in via ufficiale oggi dalla Federvolley. Simone Anzani lascia l'azzurro a 33 anni dopo 211 presenze con la maglia della Nazionale e una carriera arricchita da due trionfi ai Mondiali, oltre a quello recente nelle Filippine, il primo nel 2022, e un oro Europeo (2021). “Voglio ringraziare ognuno di voi. Sapete tutti che ho passato due anni difficili, perché non sapevo se avrei potuto essere ancora con voi, se avrei ancora potuto fare ciò che amo: giocare a pallavolo. Sapete che il mio obiettivo più grande era quello di partecipare all’Olimpiade e ora, dopo questo Mondiale, è arrivato il momento per me di fermarmi con questa maglia, perché lo devo alla mia famiglia e a tutte le persone che si sono sacrificate per me. Lo devo alle mie bambine, che tante volte sono state senza il loro papà.

Con la Nazionale ho vissuto tante gioie, come oggi, ma anche dolori dopo qualche sconfitta. Voglio ringraziare tutti voi, il coach, tutto lo staff, il presidente e tutta la Federazione, che mi sono sempre stati vicini.” In carriera Anzani ha vonto anche 3 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e un Mondiale per Club

